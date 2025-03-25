В Краснодаре на 2 дня ограничат движение на улице Старокубанской

Ограничение для движения автомобилей введут 29 и 30 марта по одной из полос около здания № 141/1 по улице Старокубанской

Временные изменения связаны с подключением жилого комплекса к системе теплоснабжения. Работы начнутся в 6:00 29 марта и продлятся до 30 марта включительно.

На месте установят знаки и ограждения, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре до 30 марта ограничили движение на улице Новокузнечной. Временные изменения связаны со строительством газопровода. Изменение коснется одной полосы от Красноармейской до Коммунаров.

Движение транспорта и пешеходов полностью ограничили на Московской в Краснодаре. Это нужно для предотвращения новых провалов. Сейчас транспорт на участке от улицы Зиповской до 40-летия Победы может перемещаться только по двум полосам.

Подпишись, здесь всегда интересно.