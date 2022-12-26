В Краснодаре мужчина сломал на парковке шлагбаум, который мешал ему проехать

Инцидент произошел на муниципальной парковке возле «Микрохирургии глаза» имени академика С. Н. Федорова».

Камеры уличного наблюдения зафиксировали, как мужчина вручную поднимает шлагбаум, мешавший проезду автомобиля. Ущерб от его действий составил 11 тыс. рублей.

Сотрудники администрации совместно с полицейскими определили нарушителя. Ему грозит административная ответственность, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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