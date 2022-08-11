В Краснодаре мужчина получил 3,5 года колонии за кражу 15 велосипедов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор вынес Ленинский районный суд. Жителя станицы Ленинградской признали виновным в краже.

Суд установил, что весной 2021 года 26-летний мужчина украл 15 велосипедов. Общая сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей. Мужчину уже ранее привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

За кражу велосипедов обвиняемому назначили лишение свободы на срок 3,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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