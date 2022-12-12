В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского

Краснодарская гордума рассмотрит предложение назвать одну из улиц именем многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Новая улица может появиться в районе поселка Новознаменского. Она будет включать три квартала.

«В муниципальном образовании город Краснодар в районе жилого района Новознаменского: улица имени Владимира Жириновского, с юга на север», — говорится в проекте решения гордумы.

Решение по проекту депутаты примут 15 декабря на заседании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский политик Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля. Последние дни лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе находился в больнице в тяжелом состоянии на фоне заболевания COVID-19. Политику было 75 лет.