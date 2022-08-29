В Краснодаре молодые дизайнеры представили коллекцию одежды
Показ детской и взрослой одежды 27 и 28 августа провели 20 молодых кубанских дизайнеров. «Моду по-русски» показали прямо под открытым небом.
Дефиле моделей в креативных нарядах сопровождалось развлекательной программой, ярмарками аксессуаров и украшений. Посмотреть на последние разработки начинающих дизайнеров смогли все желающие.
«Мы привлекаем местных производителей одежды и аксессуаров. Вишенка на торте мероприятия — модный показ детских коллекций. Это выпускники наших вузов», — сказала специалистка «Молодежного центра развития личности» Анна Анисимова.
Главное отличие показа от неделей высокой моды — функциональность нарядов. Костюмы были на любой вкус — от классических платьев «аля рус» до авангардных разработок. Вдохновлялись дизайнеры в том числе и модой начала прошлого века.
«Мы представляем сегодня коллекцию «На грани». Коллекция «На грани» — это про то, что дети всегда на грани, им нужно балансировать, чтобы и послушаться родителей, и высказать свое мнение», — сказала дизайнер Анна Рожина.
После дефиле члены жюри выбрали лучших участников для совместного русско-сербского показа в Белграде. Такие презентации модных трендов в краевой столице стали ежегодными.
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