В Краснодаре матери, забившей с сожителем годовалого сына, дали 10 лет колонии

Приговор женщине 5 ноября вынес Краснодарский краевой суд.

Установлено, что 27 августа 2024 года 26-летняя женщина вместе с сожителем поочередно били ее годовалого сына из-за того, что он капризничал. После избиения потерял сознание и умер. Скорую его мать вызвала лишь спустя сутки. Врачам женщина сказала, что ребенок упал и ударился головой о кроватку, а сожителя в этот момент вообще не было дома.

Причастность матери и мужчины к смерти мальчика установили сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали врачи. Версию женщины опровергли собранными доказательствами, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении матери годовалого ребенка возбудили уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего группой лиц и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд признал ее виновной и приговорил к лишению свободы на 10 лет и 2 месяца колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Сожитель матери убитого мальчика заключил контракт с Министерством обороны и направился в зону проведения СВО. В связи с этим суд вынес постановление о приостановлении производства в его отношении, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

