В Краснодаре суд не удовлетворил аппеляцию Андрея Пивоварова

Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда 22 ноября рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда лидера общественной организации «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной и запрещена) Андрея Пивоварова.

Суд рассмотрел материалы дела, изучил доводы апелляционной жалобы и не нашел оснований для изменения приговора. Приговор оставили без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

После этого приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, Пивоваров руководил Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания, признано в России нежелательной организацией и запрещене) с декабря 2019 по май 2021. В это время он неоднократно размещал в открытом доступе материалы в поддержку этой организации. В июле 2021 года его задержали при попытке скрыться от правосудия за пределами страны. До суда он находился под стражей. В июле этого года Ленинский районный суд Краснодара признал Пивоварова виновным. Его приговорили к 4 годам в колонии общего режима. Дополнительно ему назначили год ограничения свободы.