Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре каждый четверг будут проводить утреннюю зарядку для всех желающих

Общество
03.08.2022 16:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-kazhdyj-chetverg-budut-provodit-utrennyuyu-zaryadku-dlya-vseh-zhelayushhih
В Краснодаре каждый четверг будут проводить утреннюю зарядку для всех желающих
Фото t.me/minzdrav_kubani

Профилактический проект «Бодрое утро» запустят в краевом центре с 4 августа. Зарядку будут проводить каждый четверг. Начало в 8:30, сбор у центрального входа во Дворец спорта «Олимп».

Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев проведет 30-минутную разминку. Она будет состоять из комплекса общедоступных упражнений для повышения тонуса организма и укрепления иммунной системы.

«Не секрет, что малоподвижный образ жизни влечет за собой массу негативных последствий для здоровья. Лишний вес, скачки артериального давления, варикозное расширение вен, сахарный диабет — вот лишь некоторые распространенные проявления недостатка физической активности», — подчеркнул Горячев.

Принять участие в утренней разминке могут все желающие. Участникам проекта «Бодрое утро» также раздадут листовки с советами о ЗОЖ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре организуют общегородские зарядки во дворах, семейные эстафеты и спортивные турниры.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях