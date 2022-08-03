В Краснодаре каждый четверг будут проводить утреннюю зарядку для всех желающих

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Профилактический проект «Бодрое утро» запустят в краевом центре с 4 августа. Зарядку будут проводить каждый четверг. Начало в 8:30, сбор у центрального входа во Дворец спорта «Олимп».

Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев проведет 30-минутную разминку. Она будет состоять из комплекса общедоступных упражнений для повышения тонуса организма и укрепления иммунной системы.

«Не секрет, что малоподвижный образ жизни влечет за собой массу негативных последствий для здоровья. Лишний вес, скачки артериального давления, варикозное расширение вен, сахарный диабет — вот лишь некоторые распространенные проявления недостатка физической активности», — подчеркнул Горячев.

Принять участие в утренней разминке могут все желающие. Участникам проекта «Бодрое утро» также раздадут листовки с советами о ЗОЖ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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