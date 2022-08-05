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В Краснодаре к 2025 году планируют построить новый корпус музыкального колледжа

Культура
05.08.2022 14:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-k-2025-godu-planiruyut-postroit-novyj-korpus-muzykalnogo-kolledzha
В Краснодаре к 2025 году планируют построить новый корпус музыкального колледжа
Фото t.me/minkovaanna23

Новое здание Краснодарскому музыкальному колледжу имени Н. А. Римского-Корсакова необходимо из-за открытия новой специальности — «Музыкальное искусство эстрады».

«Все больше молодых людей хотят обучаться эстрадно-джазовому искусству. Таким образом, открыв данное направление, мы будем готовить профессионалов у нас в крае. Кроме того, строительство нового корпуса позволит принимать больше студентов на уже имеющиеся специальности», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Она также отметила, что новый корпус появится по соседству с нынешним зданием колледжа. Это будет 6-этажное здание с двумя актовыми залами, аудиториями и спортивным залом. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

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