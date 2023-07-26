Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре из-за ДТП приостановили движение трамваев на улице Стасова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-dtp-priostanovili-dvizhenie-tramvaev-na-ulitse-stasova
В Краснодаре из-за ДТП приостановили движение трамваев на улице Стасова
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

Авария с участием автомобиля на трамвайных путях произошла днем 26 июля в микрорайоне Дубинка.

Из-за этого на улице Стасова остановилось движение трамваев № 6, 7, 12 и 22. Пассажиров призвали быть внимательнее и учесть информацию о временных изменениях в работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 16:08 стало известно, что движение трамваев на улице Стасова восстановили.

Читайте также: первый трамвай прошел по модернизированному участку узла на улице Островского в Краснодаре 24 июля в 5:45.

Статьи
Несмотря на запах: почему стоит есть репчатый лук
Несмотря на запах: почему стоит есть репчатый лук
Топ-7 пород собак для интроверта
Топ-7 пород собак для интроверта
Болит под ребрами: онколог рассказал о первых признаках рака поджелудочной железы
Болит под ребрами: онколог рассказал о первых признаках рака поджелудочной железы
Какой шоколад полезнее: горький, молочный или белый
Какой шоколад полезнее: горький, молочный или белый
Что такое эстрогены и почему они так важны для женщин
Что такое эстрогены и почему они так важны для женщин
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях