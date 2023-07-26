В Краснодаре из-за ДТП приостановили движение трамваев на улице Стасова

Авария с участием автомобиля на трамвайных путях произошла днем 26 июля в микрорайоне Дубинка.

Из-за этого на улице Стасова остановилось движение трамваев № 6, 7, 12 и 22. Пассажиров призвали быть внимательнее и учесть информацию о временных изменениях в работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 16:08 стало известно, что движение трамваев на улице Стасова восстановили.

Читайте также: первый трамвай прошел по модернизированному участку узла на улице Островского в Краснодаре 24 июля в 5:45.