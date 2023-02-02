В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
Инцидент произошел в одном из трамваев на улице Московской 2 февраля около 19:30. Из-за конфликта между водителем трамвая и пассажиром движение было приостановлено.
По предварительным данным, при входе в общественный транспорт двери вагона частично защемили руку и ногу женщины. После этого трамвай тронулся. Водитель заметил произошедшее и, проехав несколько метров, остановился. Пострадавшая упала. Из-за этого между водителем и женщиной произошел конфликт. Один из очевидцев заступился за пострадавшую. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.
Водитель трамвая обратился с заявлением в полицию о нанесении ему неизвестным гражданином телесных повреждений. Также заявление в полицию написала пассажирка, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В настоящее время по факту конфликта в полиции Краснодара проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.
По данным Telegram-канала «Общественный транспорт Краснодара», в 19:52 движение трамваев восстановили.
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