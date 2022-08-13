В Краснодаре из-за аварии несколько улиц в Карасунском округе остались без света

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение электроэнергии произошло 13 августа около 15:00.

«Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «СВ-105» и 17 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Бородина, Дунайская, Новгородская, Енисейская, Уральская, Волжская, Ялтинская», — сообщает ЕДДС.

На месте работает аварийная бригада. По данным НЭСК, ориентировочно электроснабжение восстановят к 18:00.