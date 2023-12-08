В Краснодаре ищут пропавшего без вести священника

Елисей Елисеев приехал в краевой центр из Ставрополя. С 5 декабря священнослужитель перестал выходить на связь. О его местонахождении пока ничего неизвестно.

К поиску 58-летнего Елисеева подключились волонтеры. Его приметы: рост 190 см, худощавое телосложение, глаза карие, темно-русые волосы, борода с усами. Известно, что он был одет в темные брюки, пальто, джемпер и черные ботинки. При себе у него была черная спортивная сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем Елисее Елисееве, просят сообщить по телефону: +79298294558 или 8 (800) 700-54-52, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

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