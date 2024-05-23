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В Краснодаре инспекторы сопроводили автомобиль с роженицей в роддом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-inspektory-soprovodili-avtomobil-s-rozhenitsej-v-roddom
В Краснодаре инспекторы сопроводили автомобиль с роженицей в роддом
Фото t.me/mvd23krasnodar

На улице Кубанская Набережная к инспекторам отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару, которые возвращались в подразделение после ночного дежурства, обратилась пассажирка легковушки.

Женщина подала рукой из окна машины сигнал о помощи. Полицейский остановили и выяснили, что у женщины начались роды, но из-за пробки на дороге она не может экстренно добраться в больницу.

Старший лейтенант полиции Александр Черкашин и лейтенант полиции Дмитрий Купин сопроводили машину с беременной в роддом, используя установленные на служебном транспорте спецсигналы и проблесковые маячки. Спустя несколько минут после приезда в больницу женщина родила девочку.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции здоровью матери и ее новорожденного ребенка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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