В Краснодаре инспекторы сопроводили автомобиль с роженицей в роддом

На улице Кубанская Набережная к инспекторам отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару, которые возвращались в подразделение после ночного дежурства, обратилась пассажирка легковушки.

Женщина подала рукой из окна машины сигнал о помощи. Полицейский остановили и выяснили, что у женщины начались роды, но из-за пробки на дороге она не может экстренно добраться в больницу.

Старший лейтенант полиции Александр Черкашин и лейтенант полиции Дмитрий Купин сопроводили машину с беременной в роддом, используя установленные на служебном транспорте спецсигналы и проблесковые маячки. Спустя несколько минут после приезда в больницу женщина родила девочку.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции здоровью матери и ее новорожденного ребенка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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