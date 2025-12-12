В Краснодаре и Новороссийске хотят на Новый год поездку в монастырь и автоколеса

Erid: 2VSb5wsvJim

Компания DOGMA провела исследование среди жителей Краснодара и Новороссийска, чтобы узнать, как они планируют встретить 2026 год и о каком подарке мечтают. Опрос показал, что люди ценят домашний уют и выбирают практичные подарки вместо символических.

Наиболее желанным сюрпризом жители двух кубанских городов назвали туристическую путевку. Ее хотели бы получить примерно 30% опрошенных. Чуть меньше респондентов мечтают о новом смартфоне —29,5% краснодарцев и 25% новороссийцев. Также в топ-3 попала бытовая техника.

Некоторые опрошенные предлагали свои варианты. Например, в краевой столице под елкой мечтают получить поездку в монастырь, отпуск и сертификат на массаж. А вот новороссийцы оказались более практичными и не отказались бы от макбука, автомобильных колес и ювелирных изделий. Также опрошенные из обоих городов не против получить в подарок деньги.

Проводить наступающие праздники большинство респондентов планируют в кругу семьи — такой выбор сделали 80%. Варианты «в шумной компании друзей», «в ресторане» или «на работе» тоже встречались, но реже. Еще 9,5% краснодарцев и 6,5% жителей Новороссийска предпочитают спокойный вечер без гостей.

Кроме того, большинство семей отмечают Новый год с соблюдением традиций. И в Краснодаре, и в Новороссийске обязательно загадывают желание под бой курантов и смотрят «Иронию судьбы». Некоторые жители кубанской столицы рассказали, что обязательно пекут печенье и смотрят салюты, а в Новороссийске собираются в праздничную ночь на главной городской площади.

Девелопер разделяет мнение респондентов — отмечать Новый год лучше всего в кругу близких. Поэтому соседский центр «DOGMA клуб» для жителей микрорайона «Самолет» проведет праздничное мероприятие и создаст новогоднее настроение, поддерживая атмосферу добрососедства в самом крупном ЖК страны*.

