В Краснодаре фармацевт из обворованной аптеки отбила детское питание у грабителя

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На ограбление аптеки 32-летнего краснодарца подтолкнуло состояние алкогольного опьянения и отказ фармацевта продать ему шприц.

С заявлением об ограблении в полицию Краснодара обратилась сотрудница аптеки на улице 1 Мая. Женщина рассказала, что днем один из посетителей аптеки взял с прилавка две банки детского питания и, не расплатившись, направился к выходу. Стоимость товара превысила 2 тыс. рублей. Фармацевт бросилась в погоню за грабителем и сумела забрать у него часть похищенного. Уже через несколько минут мужчина вернулся в аптеку и вернул детское питание.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Им удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый за кражу краснодарец. Мужчину задержали в его доме. Он признался, что был пьян и на ограбление его подтолкнуло невнимание фармацевта к нуждам покупателя.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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