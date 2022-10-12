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В Краснодаре экс-следователю СКР и его помощнику не удалось оспорить приговор по делу о взяточничестве

Происшествия
12.10.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-eks-sledovatelyu-skr-i-ego-pomoshhniku-ne-udalos-osporit-prigovor-po-delu-o-vzyatochnichestve
В Краснодаре экс-следователю СКР и его помощнику не удалось оспорить приговор по делу о взяточничестве
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Старшего следователя и его помощника в мае 2019 года по подозрению в получении многомиллионной взятки задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В октябре 2022 года суд вынес окончательный приговор.

По данным следствия, в 2019 году в производстве старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел краевого СУ СК РФ было дело об экономических преступлениях. В деле было несколько фигурантов. Следователь договорился с обвиняемым и забрал себе часть изъятых по уголовному делу денег в размере 86,5 тыс. евро, что по курсу превышало 6,4 млн рублей, а также еще 3 млн рублей. За эти деньги следователь ходатайствовал в суде об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для другой обвиняемой по этому уголовному делу.

Кроме того, в 2019 году следователь потребовал передать ему 23 млн рублей двумя частями: 13 млн рублей до направления уголовного дела в суд, а 10 млн рублей — после направления уголовного дела в суд. За это он обещал не накладывать арест на имущество обвиняемого и не привлекать к уголовной ответственности его отца, а также самого обвиняемого по другим преступлениям.

В качестве посредника в получении взятки злоумышленник привлек своего помощника. После этого 30 мая 2019 года сообщник приехал к дому обвиняемого, получил деньги от его родственницы и был задержан оперативными сотрудниками УФСБ. После этого сразу же задержали следователя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Прикубанский районный суд назначил бывшему следователю 9 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 47 млн рублей. Сообщнику дали 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 23 млн рублей.

Приговор был обжалован. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменений. После чего он вступил в законную силу.

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