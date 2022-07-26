В Краснодаре движение по улице Бородина сделают односторонним
Общество
26.07.2022 17:26
Схему движения на улице Бородина изменят на участке от Ялтинской до Енисейской с 20 августа.
При этом выехать с автомобильной заправки на улице Ялтинской можно будет в обоих направлениях.
Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства уверены, что введение одностороннего движения поможет практически полностью исключить конфликты между водителями на перекрестке Ялтинской и Бородина.
На улице Ялтинской перед Северными мостами регулярно образуются сильные пробки в час пик. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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