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В Краснодаре движение по улице Бородина сделают односторонним

Общество
26.07.2022 17:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dvizhenie-po-ulitse-borodina-sdelayut-odnostoronnim
В Краснодаре движение по улице Бородина сделают односторонним
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Схему движения на улице Бородина изменят на участке от Ялтинской до Енисейской с 20 августа.

При этом выехать с автомобильной заправки на улице Ялтинской можно будет в обоих направлениях.

Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства уверены, что введение одностороннего движения поможет практически полностью исключить конфликты между водителями на перекрестке Ялтинской и Бородина.

На улице Ялтинской перед Северными мостами регулярно образуются сильные пробки в час пик. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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