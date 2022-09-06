В Краснодаре достроили детскую поликлинику

В Краснодаре достроили детскую поликлинику

Еще одна детская поликлиника появилась в Карасунском округе на пересечении улиц Сормовская и Старокубанская. Здание площадью около 1,3 тыс. кв. м возвел федеральный девелопер, реализующий комплексные проекты на юге страны — «ЮгСтройИмпериал».

Персонал нового медицинского центра сможет принимать до 100 человек в день, что перекроет потребности жителей микрорайона во врачебной помощи.

«Мы комплексно подошли к реализации проекта. Мы полностью благоустроили прилегающую территорию — отремонтировали разбитую дорогу, уложили новый асфальт, построили ливневую канализацию и установили дождеприемники. Когда начнет работать детская поликлиника, мамы с двумя колясками легко смогут разъехаться на этом пространстве шириной полтора метра», — рассказал первый заместитель гендиректора «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

Для маломобильных граждан в поликлинике предусмотрен лифт. Также у медицинского центра обустроили автомобильную парковку для посетителей. В основе планировочного решения поликлиники лежит принцип секционного зонирования отделений. Наиболее посещаемые кабинеты — специалисты узких профилей, процедурные — будут располагаться на первом этаже, а кабинеты терапевтов, физиотерапии, функциональной диагностики и дневной стационар – на втором.

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