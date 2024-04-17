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В Краснодаре до конца мая отремонтируют улицу Кубанскую Набережную

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-do-kontsa-maya-otremontiruyut-ulitsu-kubanskuyu-naberezhnuyu
В Краснодаре до конца мая отремонтируют улицу Кубанскую Набережную
Фото t.me/deptrans_krd

Кубанскую набережную отремонтируют от улицы Красина до Тургенева.

Протяженность магистрали — 2,7 км. Ремонт выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На участке полностью обновят дорожное покрытие, отремонтируют прилегающие территории и съезды в улицы. При необходимость также заменят бордюры и приведут в порядок тротуары.

Кроме того, дополнительно отремонтируют улицу Оранжерейную на участке от Красина до Индустриальной. Работы планируют завершить в мае, сообщает департамент транспорта Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре по нацпроекту завершили ремонт 13 улиц.

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