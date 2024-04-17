В Краснодаре до конца мая отремонтируют улицу Кубанскую Набережную
Общество
17.04.2024 17:35
Кубанскую набережную отремонтируют от улицы Красина до Тургенева.
Протяженность магистрали — 2,7 км. Ремонт выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
На участке полностью обновят дорожное покрытие, отремонтируют прилегающие территории и съезды в улицы. При необходимость также заменят бордюры и приведут в порядок тротуары.
Кроме того, дополнительно отремонтируют улицу Оранжерейную на участке от Красина до Индустриальной. Работы планируют завершить в мае, сообщает департамент транспорта Краснодара.
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