В Краснодаре до конца мая отремонтируют улицу Кубанскую Набережную

Кубанскую набережную отремонтируют от улицы Красина до Тургенева.

Протяженность магистрали — 2,7 км. Ремонт выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На участке полностью обновят дорожное покрытие, отремонтируют прилегающие территории и съезды в улицы. При необходимость также заменят бордюры и приведут в порядок тротуары.

Кроме того, дополнительно отремонтируют улицу Оранжерейную на участке от Красина до Индустриальной. Работы планируют завершить в мае, сообщает департамент транспорта Краснодара.

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