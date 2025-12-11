В Краснодаре деятелям культуры вручили государственные награды

Торжественная церемония прошла в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Государственные медали заслуженным деятелям культуры вручил заместитель главы региона Александр Руденко.

Вице-губернатор подвел итоги работы отрасли, отметил заслуги в развитии сферы и модернизации культурных учреждений. В крае работают 2,5 тыс. таких объектов. Серьезно вырос и сам бюджет отрасли. В этом году сумма превысила 20 млрд рублей.

«Мне бы хотелось поблагодарить всех вас за этот год, за вашу работу, сложную и напряженную. Нам удалось всем вместе сделать жизнь в городах и селах насыщенной», — сказал Александр Руденко.

Вице-губернатор отметил важность поддержки работников культуры. В отрасли работают 30 тыс. человек. Приобретается служебное жилье. По федеральной программе 33 молодых специалиста приехали работать в сельскую местность для развития учреждений культуры и создания новых возможностей для творчества за пределами больших городов.

