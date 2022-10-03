В Краснодаре демонтировали торговый павильон на улице Красных Зорь
Хозяин точки, которая размещалась на трамвайной остановке с 2014 года, не вносил арендную плату.
Надзорным органам объяснил это финансовыми проблемами из-за пандемии. Сперва обещал погасить долг, но после перестал выходить на связь.
«В мае текущего года мы расторгли договор. Оперативно передали информацию управлению муниципального контроля. Учитывая большое количество объектов, которые подлежат демонтажу в черте города Краснодара, в сентябре текущего года издано постановление о демонтаже, и в настоящий момент мы проводим соответствующие мероприятия», — сказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара Елена Кочегарова.
Не только киоски должников попадают под снос в краевой столице. В городе идет и активная борьба с различными самовольно размещенными объектами.
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