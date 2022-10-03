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В Краснодаре демонтировали торговый павильон на улице Красных Зорь

Происшествия
03.10.2022 18:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-demontirovali-torgovyj-pavilon-na-ulitse-krasnyh-zor
Видео канала «Кубань 24»

Хозяин точки, которая размещалась на трамвайной остановке с 2014 года, не вносил арендную плату.

Надзорным органам объяснил это финансовыми проблемами из-за пандемии. Сперва обещал погасить долг, но после перестал выходить на связь.

«В мае текущего года мы расторгли договор. Оперативно передали информацию управлению муниципального контроля. Учитывая большое количество объектов, которые подлежат демонтажу в черте города Краснодара, в сентябре текущего года издано постановление о демонтаже, и в настоящий момент мы проводим соответствующие мероприятия», — сказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Краснодара Елена Кочегарова.

Не только киоски должников попадают под снос в краевой столице. В городе идет и активная борьба с различными самовольно размещенными объектами.

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