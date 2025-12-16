В Краснодаре будут судить женщину, пытавшуюся зарезать сожителя в порыве гнева

Перед судом предстанет 39-летняя жительница Краснодара, которую подозревают в покушении на убийство сожителя.

По версии следствия, между женщиной и ее сожителем вечером 27 сентября произошел бытовой конфликт в арендованном доме на улице Промышленной. В порыве гнева женщина несколько раз ударила ножом мужчину. Однако, благодаря своевременной помощи, мужчина выжил.

Женщина была задержана и признала свою вину. Ее заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках расследования уголовного дела 39-летней местной жительнице предъявили обвинение в покушении на убийство сожителя. Она ударила его ножом в шею и грудь. Несмотря на травмы, он смог сообщить о случившемся своему знакомому, который вызвал на место врачей.

