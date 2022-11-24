В Краснодаре будут судить рабочего, забившего палкой двоих мужчин в садовом товариществе

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В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 45 и 57-летнего местных жителей, которое произошло 18 апреля.

По данным следствия, мужчина подрабатывал разнорабочим на улице Абрикосовой в СТ «Лотос» в станице Елизаветинской и строил теплицу. Днем к нему пришли двое незнакомых жителей из соседнего товарищества, расположились на участке и начали выпивать. При этом, мужчина продолжал строить теплицу. Вечером он попросил мужчин покинуть участок, однако они грубо отказались.

Произошел конфликт, во время которого рабочий взял доску и более 90 раз ударил одного, а затем еще 35 раз — другого обидчика. Пострадавшие скончались, а злоумышленник погрузил тела в багажник машины, выехал на проселочную дорогу недалеко от улицы Фруктовой в СНТ «Березка» и там оставил тела. Затем он вернулся на участок, смыл следы крови, собрал одежду и палку, которые выбросил в поселке Белозерном, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе следствия вину в преступлении мужчина признал в полном объеме. После утверждения обвинительного заключения прокуратура Краснодарского края направила уголовное дело в краевой суд. Обвиняемому грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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