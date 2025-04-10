В Краснодаре будут судить механика за смерть женщины на бетонном заводе

Смертельный случай на производстве произошел днем 18 ноября 2024 года на территории предприятия на улице Уральской. Расследование уголовного дела в отношении 63-летнего механика предприятия, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, завершили.

По версии следствия, под руководством мужчины на площадке предприятия по производству бетона возвели опорную стену сооружения, где хранился щебень. При этом проектная документация и расчет нагрузок отсутствовали, что является нарушением строительных норм и правил.

Опорная стена обрушилась на стоявший рядом металлический вагончик, в котором находилась 31-летняя помощник диспетчера. Женщина погибла на месте происшествия.

Возбудили уголовно дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погиб человек. Во время расследования мужчина полностью признал вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщина погибла при обрушении опорной стены на территории предприятия по производству бетона на улице Уральской, 222/2. Под обрушившейся на улице Уральской стеной также оказался мужчина. Ему помогли выбраться, от медицинской помощи он отказался. Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

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