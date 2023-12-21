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В Краснодаре без света остались 5 детских садов и более 150 домов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-bez-sveta-ostalis-5-detskih-sadov-i-bolee-150-domov
В Краснодаре без света остались 5 детских садов и более 150 домов
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии произошло утром 21 декабря в Прикубанском округе краевого центра.

Из-за аварии на подстанции без электричества временно остались жители 151 дома на улицах Гаврилова, Коммунаров, Зиповской, 40-летия Победы, Юннатов, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической и Офицерской.

В зону отключения также попали детские сады № 68, 84, 65, 128, 105 и школа № 10. На месте работает аварийная бригада, сообщает МЦУ Краснодара.

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