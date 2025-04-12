В Краснодаре байкеры в дождь открыли мотосезон под гагаринским девизом

Краснодарские мотоциклисты 12 апреля под эгидой мотоклуба «Blacksmiths MC Russia» дали официальный старт новому мотосезона.

«Двухколесное» мероприятие прошло под знаком 64-й годовщины первого полёта человека в космос, что подчеркивал и главный девиз события — легендарное гагаринское «Поехали!». Парадный выезд мотоколонны начался 12:00 у гипермаркета на улице Мачуги.

Организаторы включили в программу праздничного дня:

Акцию «Внимание, мотоциклист!» по повышению безопасности на дорогах;

Захватывающий пробег по центральным улицам города;

Праздничную программу на Главной городской площади.

Участники пробега украсили свои байки государственной символикой — флагами России, Кубани, Краснодара и Знаменем Победы. Маршрут колонны пролегал через ключевые магистрали города, завершившись у здания городской администрации. По свидетельству очевидцев, даже сами организаторы не ожидали,, что в дождливую погоду здесь собралось несколько сотен байкеров.

Организаторы особо подчеркнули, что подобные мероприятия не только объединяют байкерское сообщество, но и напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости взаимного уважения на трассах.

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