В Краснодаре 8 августа завершится Всекубанский турнир по дворовому футболу на Кубок губернатора

Видео канала «Кубань 24»

В этом году размах соревнований получился еще более масштабным. Число участников с 250 тыс. человек в 2021 году выросло до 300 тыс. Турнир стартовал в середине июня и уложился почти в два месяца.

«Этот турнир проводится в дни школьных каникул, когда школы закрыты и ребятам, можно сказать, нечего делать. Наша задача — отвлечь их от негативного влияния улицы, от компьютеров и планшетов, чтобы они перешли на спортивные площадки и познакомились со сверстниками, улучшили свою физическую форму. И, самое главное, здесь все-таки выявляются сильнейшие», — сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Уже известны победители и призеры в двух возрастных категориях. Среди младших бронзу выиграли игроки из Каневского района, серебро — сочинцы, золото — футболисты из станицы Отрадной. В средней группе третьими стала команда из Белореченского района, вторыми — новороссийцы, первыми — игроки из Тимашевского района. Теперь пришло время определить лучших среди старших, то есть игроков 14–15 лет. Матчи пройдут вечером на полях краснодарской Академии футбола «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре стартовал финал Всекубанского турнира по дворовому футболу на Кубок губернатора.