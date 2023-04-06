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В Краснодаре 8 апреля пройдет День открытых дверей в шифровальном училище

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-8-aprelya-projdet-den-otkrytyh-dverej-v-shifrovalnom-uchilishhe
В Краснодаре 8 апреля пройдет День открытых дверей в шифровальном училище
В Краснодаре 8 апреля пройдет День открытых дверей в шифровальном училище

Мероприятие начнется с 10:00 на улице Дзержинского, 78. На День открытых дверей в Краснодарское высшее военное училище им. С.М Штеменко приглашают учеников 9-11 классов и их родителей.

В рамках мероприятия со старшеклассниками проведут профессиональное ориентирование по поступлению. КВВУ является единственным военным вузом РФ, в котором готовят специалистов по защите информации и управленцев.

Кроме того, на Дне открытых дверей будут работать пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Читайте также: как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков. Его выпускники занимаются защитой государственной тайны и оборонных секретов.

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