В Краснодаре 8 апреля пройдет День открытых дверей в шифровальном училище
Общество
06.04.2023 13:41
Мероприятие начнется с 10:00 на улице Дзержинского, 78. На День открытых дверей в Краснодарское высшее военное училище им. С.М Штеменко приглашают учеников 9-11 классов и их родителей.
В рамках мероприятия со старшеклассниками проведут профессиональное ориентирование по поступлению. КВВУ является единственным военным вузом РФ, в котором готовят специалистов по защите информации и управленцев.
Кроме того, на Дне открытых дверей будут работать пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Читайте также: как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков. Его выпускники занимаются защитой государственной тайны и оборонных секретов.
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