В Краснодаре 6 сентября пройдет концерт памяти Юрия Шатунова

Видео канала «Кубань 24»

Певец родился 6 сентября. Фанклуб артиста проведет мероприятие в парке 30-летия Победы.

На открытой площадке выступят местные музыкальные коллективы. Они будут исполнять хиты, которые подарил россиянам известный исполнитель. Начало концерта в память о нем — в 17:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поклонники простились с Юрием Шатуновым 23 июня. Солист «Ласкового мая» скончался в Москве, причиной смерти стал обширный инфаркт. Музыкант не дожил до 49 лет.