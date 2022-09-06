В Краснодаре 6 сентября пройдет концерт памяти Юрия Шатунова
Культура
06.09.2022 18:20
Певец родился 6 сентября. Фанклуб артиста проведет мероприятие в парке 30-летия Победы.
На открытой площадке выступят местные музыкальные коллективы. Они будут исполнять хиты, которые подарил россиянам известный исполнитель. Начало концерта в память о нем — в 17:00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», поклонники простились с Юрием Шатуновым 23 июня. Солист «Ласкового мая» скончался в Москве, причиной смерти стал обширный инфаркт. Музыкант не дожил до 49 лет.
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