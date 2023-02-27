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В Краснодаре 6 марта стартует двухмесячный санитарный марафон

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-6-marta-startuet-dvuhmesyachnyj-sanitarnyj-marafon
В Краснодаре 6 марта стартует двухмесячный санитарный марафон
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Марафон в краевой столице продлится до 28 апреля. Общегородской субботник пройдет 22 апреля.

Мэр города Евгений Наумов на аппаратном совещании 27 февраля отметил, что озеленение города находится под особым контролем.

«Весна приближается, надо начинать приводить город в благоприятный вид. Вы должны понимать, что это наше общее дело, наша общая задача. Под особым контролем у департамента городского хозяйства и ТЭК должно быть озеленение Краснодара — необходимо максимально высадить деревья, кустарники и цветы. И это не просто для красоты, это важно для экологии», — сказал глава Краснодара.

В двухмесячном марафоне примут участие сотрудники мэрии, сельских и внутригородских округов, а также сотрудники учреждений, предприятий, УК и коммунальных служб, жители города и представители общественных организаций.

В порядок приведут внутриквартальные и придомовые территории, а также парки, скверы, лесополосы, берега Кубани и Карасунских озер. Кроме того, отводы ж/д путей и обочины трасс очистят от мусора и сухой поросли, очистят въездные маршруты. Уборку проведут во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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