В Краснодаре 5 ноября проведут субботник возле «Изумрудного острова»

Фото t.me/Chistaya_sreda

Волонтерская уборка пройдет в районе коттеджного поселка в глубине парка «Солнечный остров».

Сбор волонтеров назначен в 10:00 на улице Стасова, на трамвайной остановке «ЖК Фонтаны».

Для работ добровольцам выдадут перчатки и мешки для мусора. Участников призвали одеться по погоде. Предусмотрен перерыв на чай с печеньем, заявили организаторы.

Для участия в субботнике необходимо предварительно записаться, сообщает организация «Чистая среда» в Telegram.

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