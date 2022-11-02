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В Краснодаре 5 ноября проведут субботник возле «Изумрудного острова»

Общество
02.11.2022 18:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-5-noyabrya-provedut-subbotnik-vozle-izumrudnogo-ostrova
В Краснодаре 5 ноября проведут субботник возле «Изумрудного острова»
Фото t.me/Chistaya_sreda

Волонтерская уборка пройдет в районе коттеджного поселка в глубине парка «Солнечный остров».

Сбор волонтеров назначен в 10:00 на улице Стасова, на трамвайной остановке «ЖК Фонтаны».

Для работ добровольцам выдадут перчатки и мешки для мусора. Участников призвали одеться по погоде. Предусмотрен перерыв на чай с печеньем, заявили организаторы.

Для участия в субботнике необходимо предварительно записаться, сообщает организация «Чистая среда» в Telegram.

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