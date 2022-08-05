В Краснодаре 5 августа в Пашковке покажут фильм под открытым небом
Культура
05.08.2022 12:07
Бесплатный кинопоказ начнется в 19:30 в Пашковском Доме культуры на улице 1 Мая, 65.
В рамках проекта «Кино нашего двора» зрителям представят российский фильм «Вне зоны доступа». Перед показом фильма состоится небольшой концерт от творческих коллективов города.
Проект «Кино нашего двора» реализуют в краевой столице уже более 10 лет. Люди сами выбирают фильм для показа путем голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Фильм «Вне зоны доступа» режиссера Анны Курбатовой вышел в прокат в сентябре прошлого года. Семейная драма рассказывает о подростках, которые решили на время отказаться от интернета. Главные роли в фильме сыграли Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро.
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