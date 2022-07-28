В Краснодаре 28 июля провели торжественную литургию в честь Дня крещения Руси
Богослужение провели в Войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского.
Участвовали в мероприятии казаки из Почетного караула и Екатеринодарского районного казачьего общества, представители духовенства, православных объединений и жители города.
Литургию посетил заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. В своем приветственном слове он отметил, что решение князя Владимира о Крещении Руси сыграло ключевую роль в науке, зодчестве, живописи и духовной культуры.
«Многие века православная вера укрепляет дух казачества, а в дни испытаний вдохновляет на подвиги и достижения во имя Отечества», — подчеркнул Александр Власов.
После литургии провели крестный ход. В районных казачьих обществах организовали тематические беседы, посвященные Дню крещения Руси.
Казачья молодежь участвует в торжественных литургиях на территории храмов Екатеринодарской и Кубанской епархии. В рамках работы молодежных казачьих лагерей и военно-патриотических клубов Кубанского казачьего войска проведут встречи с представителями духовенства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в честь 80-летия Кущевской атаки состоялся автопробег по местам боев 1942 года.
- Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- СМИ: H&M планирует продать бизнес в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»