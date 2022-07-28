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В Краснодаре 28 июля провели торжественную литургию в честь Дня крещения Руси

Общество
28.07.2022 17:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-28-iyulya-proveli-torzhestvennuyu-liturgiyu-v-chest-dnya-kreshheniya-rusi
В Краснодаре 28 июля провели торжественную литургию в честь Дня крещения Руси
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Богослужение провели в Войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского.

Участвовали в мероприятии казаки из Почетного караула и Екатеринодарского районного казачьего общества, представители духовенства, православных объединений и жители города.

Литургию посетил заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. В своем приветственном слове он отметил, что решение князя Владимира о Крещении Руси сыграло ключевую роль в науке, зодчестве, живописи и духовной культуры.

«Многие века православная вера укрепляет дух казачества, а в дни испытаний вдохновляет на подвиги и достижения во имя Отечества», — подчеркнул Александр Власов.

После литургии провели крестный ход. В районных казачьих обществах организовали тематические беседы, посвященные Дню крещения Руси.

Казачья молодежь участвует в торжественных литургиях на территории храмов Екатеринодарской и Кубанской епархии. В рамках работы молодежных казачьих лагерей и военно-патриотических клубов Кубанского казачьего войска проведут встречи с представителями духовенства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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