Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре 26 ноября проведут субботник в границах улицы Петра Метальникова

Общество
23.11.2022 09:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-26-noyabrya-provedut-subbotnik-v-granitsah-ulitsy-petra-metalnikova
В Краснодаре 26 ноября проведут субботник в границах улицы Петра Метальникова
Фото vk.com/chistaya.sreda

Волонтеры очистят территорию в районе улиц Петра Метальникова, Ростовского шоссе и Российской.

Сбор добровольцев на уборку жилого микрорайона — в 10:00 на улице Тополиной, 48.

Волонтерам выдадут мешки для мусора и перчатки. Участников призвали одеться по погоде. Организаторы обещают перерыв на чай с печеньем.

Для участия в субботнике предварительно нужно записаться, сообщает организация «Чистая среда» во «ВКонтакте».

Читайте также: в Лазаревском районе Сочи провели всероссийскую акцию «Чистые берега Черного моря».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Мэр Краснодара заявил, что первый проект приюта для собак изначально был «нежизнеспособен»
  4. Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии
  5. В Туапсинском районе после 8 часов тушения ликвидировали лесной пожар возле аула Псебе
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях