В Краснодаре 26 ноября проведут субботник в границах улицы Петра Метальникова
Общество
23.11.2022 09:57
Волонтеры очистят территорию в районе улиц Петра Метальникова, Ростовского шоссе и Российской.
Сбор добровольцев на уборку жилого микрорайона — в 10:00 на улице Тополиной, 48.
Волонтерам выдадут мешки для мусора и перчатки. Участников призвали одеться по погоде. Организаторы обещают перерыв на чай с печеньем.
Для участия в субботнике предварительно нужно записаться, сообщает организация «Чистая среда» во «ВКонтакте».
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