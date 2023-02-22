В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного

Ограничение движения введут на улице Буденного от Красноармейской до Седина.

Улицу закроют для проезда из-за проведения торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества.

Проезд будет закрыт 23 февраля с 6:00 до окончания мероприятия. Стоянка для участников и гостей мероприятия будет организована на улицах:

Аэродромной от Северной до Рылеева;

Буденного от Красноармейской до Седина;

Красноармейской от Длинной до Буденного;

Длинной от Красноармейской до Коммунаров;

Длинной, 135.

От припаркованных автомобилей эти участки начнут освобождать 22 февраля с 22:00. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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