В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
Общество
22.02.2023 09:59
Ограничение движения введут на улице Буденного от Красноармейской до Седина.
Улицу закроют для проезда из-за проведения торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества.
Проезд будет закрыт 23 февраля с 6:00 до окончания мероприятия. Стоянка для участников и гостей мероприятия будет организована на улицах:
- Аэродромной от Северной до Рылеева;
- Буденного от Красноармейской до Седина;
- Красноармейской от Длинной до Буденного;
- Длинной от Красноармейской до Коммунаров;
- Длинной, 135.
От припаркованных автомобилей эти участки начнут освобождать 22 февраля с 22:00. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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