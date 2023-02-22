Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-23-fevralya-vremenno-zakroyut-dvizhenie-na-uchastke-ulitsy-budennogo
В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничение движения введут на улице Буденного от Красноармейской до Седина.

Улицу закроют для проезда из-за проведения торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества.

Проезд будет закрыт 23 февраля с 6:00 до окончания мероприятия. Стоянка для участников и гостей мероприятия будет организована на улицах:

  • Аэродромной от Северной до Рылеева;
  • Буденного от Красноармейской до Седина;
  • Красноармейской от Длинной до Буденного;
  • Длинной от Красноармейской до Коммунаров;
  • Длинной, 135.

От припаркованных автомобилей эти участки начнут освобождать 22 февраля с 22:00. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: молодежь Краснодара собрала более 1 тыс. подарков участникам СВО к 23 февраля.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. По факту крушения сухогруза под Новороссийском возбудили уголовное дело
  5. Подростка с цепью на ноге в стоге сена обнаружили в Усть-Лабинском районе
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях