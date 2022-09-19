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В Краснодаре 19 сентября в 50 многоквартирных домах отключат воду

Общество
19.09.2022 09:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-19-sentyabrya-v-50-mnogoetazhnyh-domah-otklyuchat-vodu
В Краснодаре 19 сентября в 50 многоквартирных домах отключат воду
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение водоснабжения произойдет 19 сентября в 23:00 и завершится 20 сентября в 5:00. Ограничение коснется 50 многоквартирных домов, школы и детского сада.

В связи с ремонтом на внутридомовых сетях холодного водоснабжения на улице Монтажников, 10/1 будет отключение водоснабжения абонентов по адресам:

  • улица Котовского, 90, 92, 94, 96, 98, 100 — СОШ № 5, 102, 104, 106, 119, 125 — детский сад № 175, 136, 138;
  • улица Тургенева, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/3;
  • улица Фестивальная, 33, 35, 37;
  • улица Монтажников, 2, 2/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1;
  • улица Гаражная, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/6, 81/8, 81/9;
  • улица Парковая, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11;
  • улица Гагарина, 141, 143, 145.

Отключение водоснабжение продлится с 23:00 19 сентября до 5:00 20 сентября, сообщает пресс-служба «Росводоканал» Краснодар.

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