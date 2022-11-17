В Краснодаре 19 ноября проведут субботник в жилом районе «Сосновый бор»
Общество
17.11.2022 16:06
Волонтерская уборка пройдет в поселке Знаменском возле школы № 84.
Сбор добровольцев — в 10:00 на улице Героя Жукова, 26. Стоит учитывать, что при неблагоприятных погодных условиях субботник могут отменить.
Волонтерам выдадут мешки для мусора, перчатки и футболки. Организаторы обещают перерыв на чай с печеньем.
Для участия предварительно нужно записаться, сообщает организация «Чистая среда» во «ВКонтакте».
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