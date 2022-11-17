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В Краснодаре 19 ноября проведут субботник в жилом районе «Сосновый бор»

Общество
17.11.2022 16:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-19-noyabrya-provedut-subbotnik-v-zhilom-rajone-sosnovyj-bor
В Краснодаре 19 ноября проведут субботник в жилом районе «Сосновый бор»
Фото vk.com/chistaya.sreda

Волонтерская уборка пройдет в поселке Знаменском возле школы № 84.

Сбор добровольцев — в 10:00 на улице Героя Жукова, 26. Стоит учитывать, что при неблагоприятных погодных условиях субботник могут отменить.

Волонтерам выдадут мешки для мусора, перчатки и футболки. Организаторы обещают перерыв на чай с печеньем.

Для участия предварительно нужно записаться, сообщает организация «Чистая среда» во «ВКонтакте».

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