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В Краснодаре 19 и 20 ноября пройдут шесть матчей Ночной хоккейной лиги

Спорт
18.11.2022 14:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-19-i-20-noyabrya-projdut-shest-matchej-nochnoj-hokkejnoj-ligi
Видео канала «Кубань 24»

Игры любительского чемпионата пройдут в краснодарском Ледовом дворце. С сентября поединки в рамках НХЛ проводятся в четырех дивизионах.

Так, в одном дивизионе играют хоккеисты старше 50 лет, в другом — старше 40 лет. В «Лиге надежды» выступают только любители от 18 лет, а в «Лиге мечты» могут играть те, кто обучался в спортивной школе.

«Будут проходить очень интересные матчи в «Лиге мечты», где команда «Гвардия» из Краснодара встретится с «Атаманом» из станицы Выселки. Будет интересная принципиальная игра. Также еще две игры в «40+» и в «Лиге надежды», — сказал региональный представитель Ночной хоккейной лиги Константин Дорожкин.

На Кубани матчи Ночной хоккейной лиги проходят не только в Краснодаре, но и в Кореновске, Горячем Ключе и станице Выселки.  Первые игры на льду 19 и 20 ноября в краевой столице начинаются в 18:00, вход для болельщиков свободный.

Регулярный чемпионат у кубанских любителей хоккея продлится до марта 2023 года.

Автор:
Максим Герасин
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