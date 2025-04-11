В Краснодаре 18 апреля 2025 года  состоится долгожданная игра КВН

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Впервые с постковидных времён, центром притяжения команд Юга и не только станет Официальная Кубанская лига КВН, располагающаяся в столице Краснодарского края с 2025 года.

Ведущим игры станет полуфиналист Высшей лиги КВН, ведущий «Хорошего Утра», «Факты. Погода», «Народные новости» на телеканале «Кубань 24», Павел Моисеенко.

Первый фестиваль пройдет уже 18 апреля в 18:00 в Филармонии им. Г.Ф. Пономаренко по адресу г. Краснодар, Красная, 55.

Смотрите игру в эфире «Кубань 24» в мае.

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