В Краснодаре 17 ноября стартовала неделя благотворительности

В Краснодаре началась неделя благотворительности, приуроченная к шестилетию Благотворительного Фонда «Поколение».

Для жителей и гостей города будут действовать множество интересных зон и активностей.

Расписание недели благотворительности в Краснодаре

17 ноября — день открытых дверей в Фонде. С 10:00 до 17:00 гостей приглашают познакомиться с деятельностью досугового центра или записаться в волонтеры.

Адрес: г. Краснодар, ул. Буденного 140.

16 ноября — 26 ноября — выставка картин в музее им. Коваленко. Все работы созданы подопечными фонда.

Адрес: г. Краснодар, ул. Красная 13.

20 ноября — Волонтерский день. Жителям города предлагают присоединиться к добровольческим акциям, где они смогут помочь фонду. Например, отвезти адресную помощь, помочь по хозяйству.

Предварительная запись по телефону 8(800)222-42-56, доб. 6.

21 ноября — Анимационное спортивное мероприятие для детей от международной сети детских гимнастических центров GYMKIDs. Количество мест — 20.

Адрес: г. Краснодар, 2-й проезд Айвазовского 24/4.

Предварительная запись по телефону 8(800)222-42-56, доб. 6.

22 ноября — праздничное мероприятие с интерактивными зонами, экспозициями, лекциями и мастер-классами. Посетить мероприятие могут все желающие.

С 13:00 до 19:00 по адресу ул. Зиповская, 5, к. 33, пространство «Пустое Место».

24 ноября — спектакль «Затворник и шестипалый» в «Одном театр» в 20:30, перед которым у гостей будет возможность приобрести продукцию фонда на мини-ярмарке с 18:30. Билеты на спектакль в свободной продаже.

Адрес г. Краснодар ул. Коммунаров, 268, лит. В.

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Фонд «Поколение» был основан и находится под постоянным попечительством Галины Головченко с 2017 года. Направления деятельности: забота о старшем поколении, продление возраста активного долголетия, поддержка детей, в том числе с ОВЗ, многодетных и малообеспеченных семей, развитие добровольчества и волонтерства, поддержка вынужденных переселенцев и беженцев, поддержка участников СВО и членов их семей.