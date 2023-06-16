В Краснодаре 17 июня изменится схема движения трамваев и троллейбусов

Временные изменения в работе общественного транспорта связаны с плановым отключением электричества в Прикубанском и Западном округах.

Так, с 23:00 17 июня до 06:00 18 июня прекратится движение трамваев № 3 и 7 по улицам Каляева, Гагарина и Славянской в сторону Западного депо. В это же время перестанут ходить троллейбусы в Фестивальном микрорайоне, по улицам: Тургенева, Атарбекова, Герцена и Гагарина.

Следить за движением общественного транспорта можно в режиме онлайн можно через сервис «Яндекс Карты». Пассажиров попросили быть внимательнее и заранее планировать свои поездки в эту ночь и утро, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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