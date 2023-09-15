В Краснодаре 16 сентября пройдет общегородской субботник

Массовую уборку территорий приурочили ко Дню города. Она начнется с 9:00 в разных районах краевой столицы.

Наводить санитарный порядок на улицы Краснодара выйдут сотрудники городской и окружных администраций, прокуратуры, а также представители общественности.

Принять участие в общегородском субботнике может каждый желающий. Перчатки, инвентарь и все необходимое выдадут на местах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Со списком адресов, где 16 сентября будут наводить порядок, можно ознакомиться по ссылке.

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