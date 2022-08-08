В Краснодаре 13 августа отметят День физкультурника

Видео канала «Кубань 24»

В Чистяковской роще к празднику подготовили программу мероприятий. Планируется, что в них примут участие до 1 тыс. человек.

Парк поделят на 20 тематических зон по самым популярным и зрелищным видам спорта: мотокросс, триатлон, тяжелая атлетика, футбол, гандбол, волейбол и многие другие. Гости смогут поиграть в ростовые шахматы и порисовать с натуры под руководством мастера. Праздник начнется в 16:00.

Читайте также: в Краснодаре завершили ремонт арки в Чистяковской роще.