В Краснодаре 13 августа отметят День физкультурника
Спорт
08.08.2022 12:26
В Чистяковской роще к празднику подготовили программу мероприятий. Планируется, что в них примут участие до 1 тыс. человек.
Парк поделят на 20 тематических зон по самым популярным и зрелищным видам спорта: мотокросс, триатлон, тяжелая атлетика, футбол, гандбол, волейбол и многие другие. Гости смогут поиграть в ростовые шахматы и порисовать с натуры под руководством мастера. Праздник начнется в 16:00.
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