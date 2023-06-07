В Краснодаре 12 июня создадут цветущую карту России из 30 тыс. роз

Мероприятие пройдет на Главной городской площади с 7:00 до 9:00. Принять участие в создании цветочной карты РФ смогут все желающие.

«Уверен, что такое мероприятие объединит людей разных возрастов, профессий и национальностей. Что очень символично в День России», — рассказал организатор проекта Иван Базин.

Для создания цветущей карты России используют 30 тыс. роз разных сортов и цветов. Их разместят на стенде размером 4,5 на 9 метров в формате мастер-класса по флористике, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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