В Краснодаре 12 апреля откроются 8 ярмарок выходного дня

Во вторую субботу апреля в разных частях краевого центра с 8:00 начнут работать ярмарки выходного дня, куда свою продукцию привезут фермеры со всей Кубани.

На ярмарках кубанские производители представят свежие фермерские продукты — мясные деликатесы и рыбную продукцию, сыры, кондитерские изделия, зелень и овощи.

Ярмарки будут работать по адресам:

улица Уральская, 170/7;

улица Героя Яцкова, 11;

улица Дзержинского, 213;

улица Каляева, 198;

улица Бургасская, 31/1;

улица Одесская, 48;

улица Восточно-Кругликовская, 26;

проспект Чекистов, 9.

Организаторы ярмарок следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также следование правилам торговли, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: мясная продукция подорожала на 14% за год в Краснодарском крае. Такие данные приводит аналитический ресурс «Чек Индекс». Наибольший рост цен зафиксировали на баранину и говядину. Так, на краснодарских рынках кусок говядины можно приобрести примерно за 600 рублей, свинину — за 350 рублей, баранину — в среднем за 500 рублей в зависимости от части туши.

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