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В Краснодаре 12 апреля откроются 8 ярмарок выходного дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-12-aprelya-otkroyutsya-8-yarmarok-vyhodnogo-dnya
В Краснодаре 12 апреля откроются 8 ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Во вторую субботу апреля в разных частях краевого центра с 8:00 начнут работать ярмарки выходного дня, куда свою продукцию привезут фермеры со всей Кубани.

На ярмарках кубанские производители представят свежие фермерские продукты — мясные деликатесы и рыбную продукцию, сыры, кондитерские изделия, зелень и овощи.

Ярмарки будут работать по адресам:

  • улица Уральская, 170/7;
  • улица Героя Яцкова, 11;
  • улица Дзержинского, 213;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Бургасская, 31/1;
  • улица Одесская, 48;
  • улица Восточно-Кругликовская, 26;
  • проспект Чекистов, 9.

Организаторы ярмарок следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также следование правилам торговли, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: мясная продукция подорожала на 14% за год в Краснодарском крае. Такие данные приводит аналитический ресурс «Чек Индекс». Наибольший рост цен зафиксировали на баранину и говядину. Так, на краснодарских рынках кусок говядины можно приобрести примерно за 600 рублей, свинину — за 350 рублей, баранину — в среднем за 500 рублей в зависимости от части туши.

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