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В Краснодаре 11 и 12 августа пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-11-i-12-avgusta-projdut-besplatnye-kinopokazy-pod-otkrytym-nebom
В Краснодаре 11 и 12 августа пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фильмы на большом экране жителям многоэтажек покажут в рамках проекта «Кино нашего двора».

В пятницу, 11 августа в микрорайоне «Панорама» на спортплощадке дома по Восточно-Кругликовской, 28/1 покажут российскую комедию «Команда мечты». Перед кинопоказом для зрителей выступит певица Ула Диринг. Начало мероприятия в 19:30.

В субботу, 12 августа фильм под открытым небом покажут в микрорайоне Гидростроителей во дворе дома на улице Игнатова, 67. Зрителям представят семейную комедию «Отряд «Таганок». Начало в 19:30.

Все желающие могут посмотреть фильмы на больших экранах во дворах бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с 11 августа в Сириусе откроют бесплатный летний кинотеатр. Он будет работать в спортивном парке под открытым небом.

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