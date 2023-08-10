В Краснодаре 11 и 12 августа пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом

Фильмы на большом экране жителям многоэтажек покажут в рамках проекта «Кино нашего двора».

В пятницу, 11 августа в микрорайоне «Панорама» на спортплощадке дома по Восточно-Кругликовской, 28/1 покажут российскую комедию «Команда мечты». Перед кинопоказом для зрителей выступит певица Ула Диринг. Начало мероприятия в 19:30.

В субботу, 12 августа фильм под открытым небом покажут в микрорайоне Гидростроителей во дворе дома на улице Игнатова, 67. Зрителям представят семейную комедию «Отряд «Таганок». Начало в 19:30.

Все желающие могут посмотреть фильмы на больших экранах во дворах бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с 11 августа в Сириусе откроют бесплатный летний кинотеатр. Он будет работать в спортивном парке под открытым небом.