Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 100-летний юбилей отмечает участница Сталинградской битвы

Общество
26.07.2022 19:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-100-letnij-yubilej-otmechaet-uchastnitsa-stalingradskoj-bitvy
В Краснодаре 100-летний юбилей отмечает участница Сталинградской битвы
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Свой сотый день рождения 26 июля отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Тимофеевна Садово-Шевелева.

С юбилеем ветерана поздравил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

«Уважаемая Мария Тимофеевна! Примите самые искренние поздравления и пожелания! Не выразить всех слов благодарности за героизм и мужество, проявленные в суровые годы войны. Вас отправили на войну еще юной 19-летней девушкой. Вы, хрупкая девушка, в первый же свой бой с поля сражения вынесли 40 раненых солдат, спасая жизни советских воинов», — написал в Telegram мэр Андрей Алексеенко.

Мария Садово-Шевелева в годы война принимала участие в Сталинградской битве, а также в боях по освобождению Украинской ССР. Она награждена Орденом Отечественной войны II степени и Орденом Красной Звезды.

Читайте также: Кондратьев поздравил с 95-летием ветерана войны Лидию Резниченко.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. СМИ: форвард ФК «Краснодар» Джон Кордоба может перейти в дортмундскую «Боруссию»
  3. В горах Сочи три группы спасателей отправились на поиски туриста с травмой плеча
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
В Лазаревском районе Сочи ливень повредил подпорную стену в районе железнодорожного моста
В Лазаревском районе Сочи ливень повредил подпорную стену в районе железнодорожного моста
Прямой эфир
Мы в соцсетях