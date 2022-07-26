В Краснодаре 100-летний юбилей отмечает участница Сталинградской битвы

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Свой сотый день рождения 26 июля отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Тимофеевна Садово-Шевелева.

С юбилеем ветерана поздравил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

«Уважаемая Мария Тимофеевна! Примите самые искренние поздравления и пожелания! Не выразить всех слов благодарности за героизм и мужество, проявленные в суровые годы войны. Вас отправили на войну еще юной 19-летней девушкой. Вы, хрупкая девушка, в первый же свой бой с поля сражения вынесли 40 раненых солдат, спасая жизни советских воинов», — написал в Telegram мэр Андрей Алексеенко.

Мария Садово-Шевелева в годы война принимала участие в Сталинградской битве, а также в боях по освобождению Украинской ССР. Она награждена Орденом Отечественной войны II степени и Орденом Красной Звезды.

Читайте также: Кондратьев поздравил с 95-летием ветерана войны Лидию Резниченко.