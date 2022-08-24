В Краснодаре 10-летняя девочка собирает посылки для участников спецоперации на Украине

В Краснодаре 10-летняя девочка собирает посылки для участников спецоперации на Украине

В посылки кладут сладости, чай, блокнот для записей и письма с наилучшими пожеланиями. Главная цель ребенка — морально поддержать российских солдат.

«К сожалению, сейчас наша страна переживает не самые лучшие времена. Я хочу поддержать наших солдат. И я собираю для них посылки, в которые складываю все самое нужное», — сказала волонтер Виктория Лузан.

Адресат — ростовский пункт сбора гуманитарной помощи. Совсем скоро посылка девочки вместе с другими отправлениям прибудет на Украину.

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