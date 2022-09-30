В Краснодаре 1 и 2 октября временно изменится схема движения трамваев № 4, 5, 9, 10

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Схема движения трамваев изменится из-за капремонта стрелочного перевода на перекрестке улиц Трамвайной и Бершанской.

По измененным маршрутам трамваи № 4, № 5, № 9, № 10 будут курсировать вечером 1 октября и утром 2 октября. Вечером 1 октября последний вагон № 5 по стандартному маршруту отправится от конечной остановки на улице Петра Метальникова в 20:18. После 20:45 все «пятерки» пойдут до конечной остановки «Хладокомбинат» по маршруту № 8. Последний рейс по обычному маршруту трамвая № 4 от конечной остановки «Улица Индустриальная» пойдет в 20:50. После 21:00 все вагоны пойдут на «Хладокомбинат».

До 10:00 2 октября трамваи № 5 будут курсировать по маршруту трамвая № 8 — от улицы Петра Метальникова до Хладокомбината.

Трамваи № 4 будут от улицы Индустриальной до Ставропольской будут идти по стандартному маршруту. Далее они проследуют по Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской в сторону Индустриальной.

Трамваи № 9 и № 10 начнут 2 октября ходить с 10:00.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. Информацию по работе общественного транспорта можно уточнить по телефону горячей линии МУП «КТТУ»: 2625115, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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